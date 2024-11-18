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"Известия": в РФ могут ужесточить наказание для МФО за нарушения прав заемщиков

"Известия": в РФ могут ужесточить наказание для МФО за нарушения прав заемщиков

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил в правительство, Минфин, Центральный Банк (ЦБ) и Госдуму инициативу об ужесточении наказаний для микрофинансовых организаций (МФО), допускающих массовые нарушения прав заемщиков.

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