"Известия": в РФ могут ужесточить наказание для МФО за нарушения прав заемщиков

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил в правительство, Минфин, Центральный Банк (ЦБ) и Госдуму инициативу об ужесточении наказаний для микрофинансовых организаций (МФО), допускающих массовые нарушения прав заемщиков.
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