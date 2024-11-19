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Дуда: Украинская армия не может атаковать Москву из-за радиуса действия ATACMS

Дуда: Украинская армия не может атаковать Москву из-за радиуса действия ATACMS

Анджей Дуда (Фото: РИА Новости/ Стрингер) Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что украинская армия не сможет нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу с помощью ракет дальнобойных ракет ATACMS производства США, так как радиус их действия не превышает 300 километров.

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Комментарии
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Лев Добрый
Придурок, зато Россия может достать Варшаву в любой момент, поэтому надо меньше болтать на эту тему!🤠👍👈
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