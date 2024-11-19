Дуда: Украинская армия не может атаковать Москву из-за радиуса действия ATACMS

Анджей Дуда (Фото: РИА Новости/ Стрингер) Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что украинская армия не сможет нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу с помощью ракет дальнобойных ракет ATACMS производства США, так как радиус их действия не превышает 300 километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)