Жуткое ДТП в Екатеринбурге: машина врезалась в столб и перевернулась

В районе Вторчермет сегодня в 6:22 утра случилась смертельная авария. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался в бетонный столб.
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