В Барнауле стартовал ремонт дороги на въезде в город у Старого моста

В краевой столице стартовал ремонт дороги на улице Парфенова. 6 августа глава города Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на дорожном участке по улице Парфенова, где ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в городской администрации.