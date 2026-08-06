В Барнауле стартовал ремонт дороги на въезде в город у Старого моста

В краевой столице стартовал ремонт дороги на улице Парфенова. 6 августа глава города Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на дорожном участке по улице Парфенова, где ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в городской администрации.
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