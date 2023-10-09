5 самых таинственных загадок современной истории

История человечества буквально кишит тайнами и секретами. И что уж говорить о древнем мире или средневековье, когда даже ХХ век оставил нам в наследство столько загадок, что мы ещё не скоро с ними разберёмся.
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