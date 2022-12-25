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По итогам недели худший результат в составе Индекса МосБиржи показали акции ЛУКОЙЛа, рухнувшие на 12,43%

По итогам недели худший результат в составе Индекса МосБиржи показали акции ЛУКОЙЛа, рухнувшие на 12,43%

﻿﻿По итогам недели худшие результаты в Индексе Московской биржи показали акции ЛУКОЙЛа, которые подешевели на 12,43%.

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