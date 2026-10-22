Есть особая категория приключенческого кино, где карта перестаёт быть надёжным помощником, а каждый шаг вглубь неизвестной территории может обернуться либо открытием, либо роковой ошибкой.
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