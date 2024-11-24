Текущее итальянское правительство служит НАТО и, по этой причине, поддерживает Украину, хотя премьер-министр Джорджа Мелони пришла к власти благодаря экс-главе кабмина Сильвио Берлускони, электорат которого симпатизировал России.
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