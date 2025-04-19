Canary Capital добивается одобрения SEC для ETF Tron со стейкингом

Американская инвестиционная компания Canary Capital из Нэшвилла подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание нового биржевого фонда (ETF), ориентированного на криптовалюту Tron (TRX).
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