Молодежь может постоять за себя и за Родину

В Вышнем Волочке в Доме детского творчества прошел традиционный День призывника. Перед началом мероприятия для старшеклассников и студентов в фойе организовали мастер-классы по сборке-разборке автомата Калашникова и оказанию первой медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии