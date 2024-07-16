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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о дебюте Самоделкиной в Казахстане: «Вы считаете, что упасть один раз – это хорошо? В короткой программе падать нельзя»

17-летняя фигуристка выступила с короткой программой. Она сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца и получила за прокат 51,23 балла.

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