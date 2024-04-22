Лазарь Данович. Возня у «колючки»

Возня у «колючки» Фото: пресс-служба Тюремного управления (ШАБАС) Есть у меня подозрение, что возня вокруг условий содержания «жителей Газы», попавших в плен во время «Войны 7 октября», началась сейчас совсем неспроста.
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