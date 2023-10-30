Мэр Кемерова сообщил о завершении работ в студенческом сквере

В общественном месте проводился капитальный ремонт.Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил о завершении работ по капитальному ремонту сквера на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина, недалеко от которого находятся студенческие общежития Кузбасского Государственного Технического Университета.
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