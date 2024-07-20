Можно ли популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск» зарегистрировать в качестве товарного знака?

Смысл популярного мема «Как тебе такое, Илон Маск» состоит в публикации изображения с неким «лайфхаком» (или странным изобретением), который бросает вызов американскому инженеру и предпринимателю Илону Маску.
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