Биолог посоветовала осенью посадить лук и чеснок для урожая

Наталия Мацишина, доктор биологических наук, советует осенью сажать лук-севок, чеснок и озимые морковь и свеклу для получения раннего урожая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Девеселу не вес...
- Россия возродила ...
- Россия получила о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым