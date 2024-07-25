ВСУ в 2024 году: пауза или наступление

Безынициативность ВСУ Если долго сидеть в обороне, то ничего хорошего из этого не выйдет. Эта прописная истина хорошо известна военно-политическому руководству Украины, поэтому текущую ситуацию медленного, но верного отступления ВСУ они должны рассматривать как руководство к действию.