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36-летний Паршин вернулся в «Кошице». Это 3-й приход форварда в словацкий клуб

36-летний форвард Денис Паршин вернулся в словацкий клуб «Кошице». В текущем сезоне нападающий отметился в «Нефтехимике» и «Югре».

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