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В Samsung рассказали, как правильно пользоваться новым гаджетом и не сломать его

В Samsung рассказали, как правильно пользоваться новым гаджетом и не сломать его

Согласно последним сообщениям от инсайдеров издания Android Authority, Samsung и ее юридическая команда тщательно проработали различные сценарии использования нового устройства Galaxy Ring, чтобы минимизировать риски для его владельцев.

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