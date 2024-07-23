В Samsung рассказали, как правильно пользоваться новым гаджетом и не сломать его

Согласно последним сообщениям от инсайдеров издания Android Authority, Samsung и ее юридическая команда тщательно проработали различные сценарии использования нового устройства Galaxy Ring, чтобы минимизировать риски для его владельцев.
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