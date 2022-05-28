О том, как обеспечена энергетическая безопасность Беларуси и чем чревато отключение стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), беседуем с заведующим отделом развития топливно-энергетического комплекса НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь кандидатом технических наук, доцентом Василием Моисеевым Сообщение Чем грозит странам Балтии отказ от электроэнергии БелАЭС появились сначала на .