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    Можно было хотя-бы выйти к приднестровью перекрыв поставки оружия в Одессу да и приднестровью уже легче будет.Вероятный характе...
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Чем грозит странам Балтии отказ от электроэнергии БелАЭС

О том, как обеспечена энергетическая безопасность Беларуси и чем чревато отключение стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), беседуем с заведующим отделом развития топливно-энергетического комплекса НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь кандидатом технических наук, доцентом Василием Моисеевым Сообщение Чем грозит странам Балтии отказ от электроэнергии БелАЭС появились сначала на .

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