Украшение яиц на Пасху: 12 проверенных способов, как покрасить продукт Евгения КомароваВ преддверии Пасхи хозяйки традиционно не только принимаются за выпечку куличей, но и приступают к красочному ритуалу окрашивания домашних яиц.
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