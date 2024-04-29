Украшение яиц на Пасху: 12 проверенных способов, как покрасить продукт Евгения КомароваВ преддверии Пасхи хозяйки традиционно не только принимаются за выпечку куличей, но и приступают к красочному ритуалу окрашивания домашних яиц.