Россия разбивает энергосистему Украины на острова

Евгений Поздняков, Роман Крецул 13 декабря 2024 г., 19:45 Эксперты оценили последствия масштабного удара ВС РФ по территории Украины В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины.
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