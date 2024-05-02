Как победить в информационной войне?

Несмотря на все грабительские действия англосаксов, в последние пару лет, по отношению к своим бывшим и текущим союзникам, как разграбление Европы, ликвидацию Израиля – их авторитет в мире ещё довольно велик.
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