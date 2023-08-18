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«Рубин» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Рубин» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.  Рубин – Крылья Советов Дата проведения 18 августа, 19.

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