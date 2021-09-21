Главы МИД европейских стран поддержали Францию в споре с AUKUS

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией, лишившейся контракта на поставку подводных лодок австралийским вооруженным силам после создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия.
Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией, лишившейся контракта на поставку подводных лодок австралийским вооруженным силам после создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия.
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