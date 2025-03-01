Гладков: беспилотник ВСУ повредил в Белгороде здание и линию электропередачи

В ночь на 1 марта вражеский беспилотник атаковал Белгород. В результате удара пострадавших нет.Последствия удара беспилотника По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ударил по коммерческому зданию и повредил фасад.
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