Инвестиции в недвижимость Турции: что нужно знать иностранцам

Несмотря на глобальную экономическую нестабильность, инфляционное давление и колебания валютных курсов, Турция на протяжении последних лет сохраняет статус одного из наиболее востребованных направлений для инвестиций в недвижимость среди иностранных покупателей.
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