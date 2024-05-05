С 1 мая автомобилисты могут столкнуться с неприятным сюрпризом: лишением водительских прав из-за накопившихся долгов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С 1 мая автомобилисты могут столкнуться с неприятным сюрпризом: лишением водительских прав из-за накопившихся долгов.