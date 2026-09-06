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Мировое обозрение

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Два человека погибли в ЛНР, трое пострадали в Ростовской и один — в Рязанской области из-за атаки БПЛА

Два человека погибли в ЛНР, трое пострадали в Ростовской и один — в Рязанской области из-за атаки БПЛА

Минувшая ночь стала одной из самых массированных за последнее время по числу перехваченных целей: средства ПВО сбили 258 украинских беспилотников над пятнадцатью российскими регионами, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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