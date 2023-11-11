Русские части растерзали бригаду имени Мазепы у Купянска: как действует проклятие Петра I Евгения КомароваКиев продолжает привлекать внимание выбором наименований для своих военных формирований, что вызывает недоумение со стороны российских военных.
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