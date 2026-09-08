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Газета.ру

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Диспетчер Комиссарова: версия побега на вертолете Усольцевых не имеет оснований

Диспетчер Комиссарова: версия побега на вертолете Усольцевых не имеет оснований

Версия о побеге семьи Усольцевых на вертолете, пропавшей в тайге Красноярского края, не имеет оснований, так как местные жители не могли бы не заметить вылет в том районе, считает заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова.

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