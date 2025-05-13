Тимофей Бордачёв Программный директор клуба "Валдай" В своем выступлении перед журналистами 11 мая президент России Владимир Путин сказал, что «рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы».
Европа побледнела в глазах России
Комментарии
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Вера смелых
Европка в глазах русских стала цвета поноса с того момента, как еврогеи появились на майдане. И с тех пор цвет становился более коричневым, как куча говна, с течением времени. О каком "побледнении" можно говорить? Не надо жевать сопли - возродить фашизм на бывшей советской территории могли только фашисты.
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