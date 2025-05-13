Вера смелых

Европка в глазах русских стала цвета поноса с того момента, как еврогеи появились на майдане. И с тех пор цвет становился более коричневым, как куча говна, с течением времени. О каком "побледнении" можно говорить? Не надо жевать сопли - возродить фашизм на бывшей советской территории могли только фашисты.