Расчеты Д-30 показали работу по уничтожению ВСУ с закрытых позиций

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, пулеметные точки и живую силу украинских боевиков в зоне СВО.
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