Результатом мощнейшей магнитной бури стало невероятно красочное северное сияние по всей России

Avia.pro - СМИ — Как вы себе представляете вечер в Сочи? Спокойное море, пальмы, шум прибоя. Но не в этот раз! Вместо привычного заката жители этого южного рая вдруг увидели нечто настолько фантастическое, что некоторые туристы и местные обитатели были готовы в панике собрать чемоданы и бежать куда подальше.