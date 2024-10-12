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Результатом мощнейшей магнитной бури стало невероятно красочное северное сияние по всей России

Результатом мощнейшей магнитной бури стало невероятно красочное северное сияние по всей России

Avia.pro - СМИ — Как вы себе представляете вечер в Сочи? Спокойное море, пальмы, шум прибоя. Но не в этот раз! Вместо привычного заката жители этого южного рая вдруг увидели нечто настолько фантастическое, что некоторые туристы и местные обитатели были готовы в панике собрать чемоданы и бежать куда подальше.

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