Единственный шанс для диктатора Владимира Зеленского остаться на свободе и разъезжать по странам Запада с лекциями – это поражение и крах Украины.
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