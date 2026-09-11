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Мировое обозрение

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«Самое время работать вместе»: Посольство РФ обратилось к США в годовщину 11 сентября

«Самое время работать вместе»: Посольство РФ обратилось к США в годовщину 11 сентября

В день 25-й годовщины трагедии 11 сентября российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением, которое выходит далеко за рамки протокольных соболезнований.

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