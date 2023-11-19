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Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Сейчас всё инфопространство мира заполнено обсуждениями того, что происходит на Ближнем Востоке. Все обвиняют стороны в кровавой резне.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Обломаются Наглоскунсы ...
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11 час.
Авас Анекак
-----в США &quot;сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели &quot;значительного числа&quot; мирных жителей&quot;. &quot;Однако, как полагают в Белом доме, это вполне допустимо-----
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9 час.
Людмила Лиханова
Я никогда не спешу с выводами.  Не всё, что лежит на поверхности тем и является. Восток - дело тонкое . Да и не только Восток. Уверена, что в глубине  и тишине кабинетов шла и идет вполне реалистичная работа и принимаются решения. Только легковесный дурак может вот тах сходу делать выводы. Статья написана исключительно для того чтобы отметиться и получить бабки. Нет ни серьезного анализа, ни знаний подспудности принятия решений. Так...пустышка. Уверена, что многое еще  нас удивит , но не все будет известно сразу. Поживем - увидим.
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8 час.

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