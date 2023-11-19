Сейчас всё инфопространство мира заполнено обсуждениями того, что происходит на Ближнем Востоке. Все обвиняют стороны в кровавой резне.
Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?
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Владислав Владислав
Обломаются Наглоскунсы ...
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11 час.
Авас Анекак
-----в США "сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели "значительного числа" мирных жителей". "Однако, как полагают в Белом доме, это вполне допустимо-----
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9 час.
Людмила Лиханова
Я никогда не спешу с выводами. Не всё, что лежит на поверхности тем и является. Восток - дело тонкое . Да и не только Восток. Уверена, что в глубине и тишине кабинетов шла и идет вполне реалистичная работа и принимаются решения. Только легковесный дурак может вот тах сходу делать выводы. Статья написана исключительно для того чтобы отметиться и получить бабки. Нет ни серьезного анализа, ни знаний подспудности принятия решений. Так...пустышка. Уверена, что многое еще нас удивит , но не все будет известно сразу. Поживем - увидим.
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8 час.
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