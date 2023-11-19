Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Людмила Лиханова

Я никогда не спешу с выводами. Не всё, что лежит на поверхности тем и является. Восток - дело тонкое . Да и не только Восток. Уверена, что в глубине и тишине кабинетов шла и идет вполне реалистичная работа и принимаются решения. Только легковесный дурак может вот тах сходу делать выводы. Статья написана исключительно для того чтобы отметиться и получить бабки. Нет ни серьезного анализа, ни знаний подспудности принятия решений. Так...пустышка. Уверена, что многое еще нас удивит , но не все будет известно сразу. Поживем - увидим.