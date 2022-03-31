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"Роснефть" представила новый логотип

"Роснефть" представила новый логотип

"Роснефть" регистрирует новый товарный знак. "Новый логотип подчеркивает стремление компании к повышению экологичности производственной деятельности и обозначает ее приоритеты в области охраны окружающей среды", - сказано в сообщении "Роснефти".

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