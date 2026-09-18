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FiNE NEWS

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Наши парни продолжают крушить врага: за неделю освобождены 10 сёл и уничтожены тысячи боевиков

Наши парни продолжают крушить врага: за неделю освобождены 10 сёл и уничтожены тысячи боевиков

Наши ребята на передовой снова показали, кто в доме хозяин. Согласно свежей сводке Минобороны, за прошедшую неделю российские войска освободили сразу десять населённых пунктов.

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