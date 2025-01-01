Специалисты рассказали, как нужно прожить январь, чтобы год был успешным

Начало года – это всегда судьбоносный момент, который подразумевает построение новых планов и целей, только вот не всегда удается ворваться в новый год с воодушевлением и энергией, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS приморский таролог Татьяна Бабкина.
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