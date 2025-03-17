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Царьград

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Андрей Травников обозначил роль новых нацпроектов для профориентации учащейся молодёжи

Андрей Травников обозначил роль новых нацпроектов для профориентации учащейся молодёжи

Глава Новосибирской области отметил необходимость выбора при подготовке к экзаменам исходя из будущей профессии, а не исходя из того, какой предмет проще сдавать.

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