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Царьград

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Кинокритик Сычев: фильм "Лавр" не гарантирует кассового успеха

Кинокритик Сычев: фильм "Лавр" не гарантирует кассового успеха

Кинокритик Сергей Сычев обсудил в эфире НСН успех спектакля «Лавр» с Дмитрием Певцовым в Москве и выразил сомнение по поводу кассовых перспектив одноимённого фильма с Юрой Борисовым.

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