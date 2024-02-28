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Аргументы и Факты

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МИД Китая отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

МИД Китая отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости отправить войска на Украину.

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