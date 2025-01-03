От Серебряковой до Нестеровой. «Культура» о самых интересных выставках января

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 26 декабря 2024 года. В первый месяц нового года можно увидеть выставки мастеров авангарда, классического и советского искусства, а еще восхититься блеском драгоценностей.
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