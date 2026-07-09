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Регуляторы предложили Binance подать заявку на получение новых лицензий после неудачи с MiCA

Регуляторы предложили Binance подать заявку на получение новых лицензий после неудачи с MiCA

По словам гендиректора Ричарда Тенга, Binance ведет переговоры с регуляторами, которые предложили бирже подать заявку на получение криптолицензий после того, как она отозвала свою заявку на MiCA в Греции.

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