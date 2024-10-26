Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Софья Троценко о том, как Винзавод меняет российскую арт-сцену

Софья Троценко о том, как Винзавод меняет российскую арт-сцену

ЦСИ Винзавод открылся в 2007 году. Представить российскую арт-сцену без него сегодня невозможно. Основательница Винзавода Софья Троценко считает, что пришло время фиксировать историю российского современного искусстваСофья ТроценкоЦентр современного искусства (ЦСИ) Винзавод — одна из важнейших точек в системе координат российского современного искусства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх