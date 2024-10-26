Софья Троценко о том, как Винзавод меняет российскую арт-сцену

ЦСИ Винзавод открылся в 2007 году. Представить российскую арт-сцену без него сегодня невозможно. Основательница Винзавода Софья Троценко считает, что пришло время фиксировать историю российского современного искусстваСофья ТроценкоЦентр современного искусства (ЦСИ) Винзавод — одна из важнейших точек в системе координат российского современного искусства.