Заявления будущего президента США противоречат антироссийскому нарративу Последние публичные заявления будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении последних лет придерживались администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена и руководство европейских государств.
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