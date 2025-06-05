США начали проверку по растратам Киевом выделенных пакетов помощи

Киеву в ближайшие дни, вероятно, грозит проверка американских ревизоров. Судя по некоторым сообщениям, финансовые аудиторы из США едут на Украину, чтобы подробно изучить, как там тратили сотни миллиардов долларов военной помощи, выделенные еще при Байдене.
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