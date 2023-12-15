Помощник экс-губернатора поругался с полицейскими после драки в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря, ФедералПресс. В центре Петербурга четверо мужчин устроили драку. Один из участников после рукоприкладства повздорил с полицейскими и заявил, что является помощником экс-губернатора Новгородской области и действующего сенатора Сергея Митина.
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