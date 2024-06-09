Участники "Московского долголетия" вышли в финал всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

В Москве завершаются подготовительные этапы к XIV Всероссийскому чемпионату по компьютерному многоборью, который станет одним из крупнейших мероприятий в области информационной безопасности и цифровой грамотности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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