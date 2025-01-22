Fujitsu заявляет, что самый легкий в мире ноутбук Copilot+ весит 1,87 фунта — толщина устройства составляет менее дюйма

Компания Fujitsu только что выпустила в Японии новую серию ноутбуков FMV Note U. Для продвижения недавно созданного бренда FMV компания объявила о том, что это, по ее словам, «самый легкий в мире ПК Copilot+», вес конфигурации которого составляет всего 848 г (1,87 фунта).